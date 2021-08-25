Alanya'da tekneye eşlik eden yunusların gösterisi renkli görüntüler oluşturdu
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Alanya'da tekneye eşlik eden yunusların gösterisi renkli görüntüler oluşturdu

Alanya'da tekneye eşlik eden yunusların gösterisi renkli görüntüler oluşturdu
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 2 yunus balığının, deniz turu yapan teknenin etrafında yaptığı gösteri beğeni topladı.

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 2 yunus balığının, deniz turu yapan teknenin etrafında yaptığı gösteri beğeni topladı.

Alanya Kalesi açıklarında tatilcileri gezdiren tekneye, 2 yunus balığı eşlik etti. Balıkların hareketleri, tekne kaptanı Turgay Meşe tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Birkaç dakika süren renkli görüntülerin ardından yunuslar, mavi sularda izini kaybettirdi.

Görüntülerde, yunus balıklarının teknenin yanında ve çevresinde ilerlemesi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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Alanya'da tekneye eşlik eden yunusların gösterisi renkli görüntüler oluşturdu - Haberler
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