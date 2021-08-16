ALANYA'DA TEKNE YANGINININ İZLERİ TEMİZLENİYOR
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ALANYA'DA TEKNE YANGINININ İZLERİ TEMİZLENİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde bulunan gezi teknesinde dün çıkan yangında, 4 tekne zarar gördü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde bulunan gezi teknesinde dün çıkan yangında, 4 tekne zarar gördü. Yangında 2 tekne küle dönerken, 2'sindeki yangın ise söndürüldü. Söndürme çalışmalarının ardından ekipler denizde temizlik başlattı.

Alanya Türkler Mahallesi'nde bulunan limandaki bir gezi teknesinde dün saat 22.00 sıralarında başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki 3 tekneye de sıçradı. 4 teknenin alevlere teslim olduğu yangına itfaiye ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ekipleri ile Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti. 2 ahşap tekne küle dönerken, sac kaplama iki teknedeki yangın ise söndürüldü. Alanya Belediyesi deniz temizlik ekipleri, yangında denize karışan kül ve molozları temizlemeye başladı. Yangından kalan kül ve molozların açığa sürüklenmemesi için denizde setler oluşturan ekipler, ağlarla molozları topladı. Yangından daha az zarar gören iki tekne ise limanın farklı noktalarına demirlenerek itfaiye ekiplerince hasar tespiti ve inceleme yapıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili açtığı soruşturma kapsamında Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de limanda incelemelere devam ediyor.

ALANYA'DA TEKNE YANGINININ İZLERİ TEMİZLENİYOR
ALANYA'DA TEKNE YANGINININ İZLERİ TEMİZLENİYOR
ALANYA'DA TEKNE YANGINININ İZLERİ TEMİZLENİYOR
ALANYA'DA TEKNE YANGINININ İZLERİ TEMİZLENİYOR
ALANYA'DA TEKNE YANGINININ İZLERİ TEMİZLENİYOR
ALANYA'DA TEKNE YANGINININ İZLERİ TEMİZLENİYOR
ALANYA'DA TEKNE YANGINININ İZLERİ TEMİZLENİYOR
ALANYA'DA TEKNE YANGINININ İZLERİ TEMİZLENİYOR
ALANYA'DA TEKNE YANGINININ İZLERİ TEMİZLENİYOR
ALANYA'DA TEKNE YANGINININ İZLERİ TEMİZLENİYOR
ALANYA'DA TEKNE YANGINININ İZLERİ TEMİZLENİYOR
ALANYA'DA TEKNE YANGINININ İZLERİ TEMİZLENİYOR
ALANYA'DA TEKNE YANGINININ İZLERİ TEMİZLENİYOR
ALANYA'DA TEKNE YANGINININ İZLERİ TEMİZLENİYOR
ALANYA'DA TEKNE YANGINININ İZLERİ TEMİZLENİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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