Alanya'da tedbirlere uymayarak toplu halde alkol alanlara 25 bin TL ceza
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Alanya'da tedbirlere uymayarak toplu halde alkol alanlara 25 bin TL ceza - Haber
Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Alanya'da tedbirlere uymayarak toplu halde alkol alanlara 25 bin TL ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan ve sosyal mesafeyi korumayarak toplu halde alkol alan 8 kişiye toplam 25 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.

09.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:50
Alanya'da tedbirlere uymayarak toplu halde alkol alanlara 25 bin TL ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan ve sosyal mesafeyi korumayarak toplu halde alkol alan 8 kişiye toplam 25 bin 200 TL cezai işlem uygulandı.

Alanya'nın Gözüküçük Mahallesi'ndeki bir iş yerinde korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan ve sosyal mesafeyi korumayarak toplu halde alkol alan kişilerin olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Mahmutlar Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti. Ekipler, belirlenen adrese saat 04.30 sıralarında baskın düzenledi. Baskında alınan tedbirlere aldırış etmeden alkol alıp sohbet eden H.A. (40), S.Ö. (32) R.S. (32), A.U. (48), S.U.(56), E.S. (58), M.S. (60) ve K.Ç. (54) hakkında cezai işlem uygulandı. Bu kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre yasaklara aykırı hareket etmekten kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 25 bin 200 TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haber
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı Haber
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haber
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haber
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası 50 TL ve yürek ısıtan mektup Haber
Tır şoföründen 14 günlük karantina sonrası 50 TL ve yürek ısıtan mektup
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı Haber
Koronavirüs nasıl yayılıyor? Bilim insanları simülasyon paylaştı
Son Dakika: 'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı
Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden...
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
İstanbul'dan isyan ettiren karantina manzarası: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum
İstanbul'dan isyan ettiren karantina manzarası: Dışarı çıkıyorum ama arabayla çıkıyorum
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Çalışanların maske vermediği müşteri, marketi birbirine kattı
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Kovid-19, Amazon'da dış dünyadan izole halde yaşayan Yanomami halkına sıçradı
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta yüzde 46 düştü
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Koronavirüs savaşçısı yerli dezenfektan aracı İstanbul sokaklarında
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Ahmet Davutoğlu, infaz düzenlemesine karşı çıktı: İlke yok, gizli af var
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
Türk şirket 7 metreden 300 kişinin ateşini ölçebilen termal kamera geliştirdi
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı
MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis...
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
İsimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
New York Times gazetesi, Trump'ın koronavirüs uyarılarını dikkate almadığını iddia etti
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Ticaret borsalarında 7 ayda 635 bin ton fındık işlem gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Lideri Çinping ile telefonda görüştü
İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
İngiliz model Linda Lusardi, koronavirüs ile mücadelesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
İspanya Sağlık Bakanı'ndan koronavirüs açıklaması: Bulaşma oranı zirveye ulaştı
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz
Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Sağlıkta şiddetin önlenmesi teklifinin en kısa sürede yasalaşacağına...
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
Karabük'te markette hapşıran müşteriye 392 TL ceza verildi
Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor
Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
Prof. Dr. Ali Demirsoy'dan canlı yayında tepki çeken koronavirüs sözleri: Kovid-19 hastalarını öldürmeliydik
Galatasaray'da Falcao giderse ilk aday Hulk
Galatasaray'da Falcao giderse ilk aday Hulk
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Haluk Levent Demet Akalın Ekrem İmamoğlu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Rüştü Reçber Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Alanya'da tedbirlere uymayarak toplu halde alkol alanlara 25 bin TL ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 13:52:40. #1.14#
title