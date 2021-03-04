Alanya'da tapu dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Alanya'da tapu dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

04.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 04.03.2021 11:09
Alanya'da tapu dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki tapu dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki tapu dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, çok hisseli dükkanı, tek tapu şeklinde sahte belge düzenlenerek satmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.O. (36) ve O.A. (36) tutuklandı, M.F.Ş. (45) adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Mart'ta, çok hisseli dükkanı, tek tapu şeklinde sahte belge düzenlenerek satmaya çalışanlara yönelik operasyon yapmıştı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınmış, araç ve adreslerinde 38 sahte tapu senedi, sahte tapu senedi yapımında kullanıldığı değerlendirilen 15 gerçek tapu senedi ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Özlem Zengin Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Aleyna Tilki Demet Özdemir Sedat Kapurtu
Spor Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Alanya'da tapu dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 11:12:04. #1.14#
title