Alanya'da tam kapanma süresince kurallara uymayanlara ceza yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanya'da tam kapanma süresince kurallara uymayanlara ceza yağdı

Alanya'da tam kapanma süresince kurallara uymayanlara ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde 17 günlük tam kapanma süresi içerisinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 574 kişi ve 4 işletme hakkında toplam 1 milyon 850 bin 950 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 17 günlük tam kapanma süresi içerisinde polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 574 kişi ve 4 işletme hakkında toplam 1 milyon 850 bin 950 TL idari para cezası uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında ilçenin farklı noktalarında denetimleri aralıksız sürdürdü. Polis sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden ve maske takmayan 378 kişiye 1 milyon 294 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.

Jandarma 196 kişiye ceza kesti

Yapılan denetimlerde kurallara uymayan 3 işletmeye ise 10 bin 350 TL ceza kesildi. Jandarmanın gerçekleştiği denetimlerde ise 196 kişiye 543 bin 150 TL ve 1 iş yerine de 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

Toplam 1 milyon 850 bin 950 TL para cezası

Buna göre ilçede polis ile jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 574 kişi ve 4 işletme hakkında toplam 1 milyon 850 bin 950 TL para cezası uygulandığı belirtildi. - ANTALYA

Alanya'da tam kapanma süresince kurallara uymayanlara ceza yağdı
Alanya'da tam kapanma süresince kurallara uymayanlara ceza yağdı
Alanya'da tam kapanma süresince kurallara uymayanlara ceza yağdı
Alanya'da tam kapanma süresince kurallara uymayanlara ceza yağdı
Alanya'da tam kapanma süresince kurallara uymayanlara ceza yağdı
Alanya'da tam kapanma süresince kurallara uymayanlara ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarlasını sürmeye hazırlanan çiftçi, kafatası buldu
Tarlasını sürmeye hazırlanan çiftçi, kafatası buldu
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Paraşütle atlayan ve 7 saattir haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı
Babasını öldürüp 7 kişiyi yaralayan şahısın 15 yıl önce de amcasını katlettiği ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Deniz Demir Sedat Peker Abdullah Gül
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Nur Fettahoğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alanya'da tam kapanma süresince kurallara uymayanlara ceza yağdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 12:55:56. #1.16#

title