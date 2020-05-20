Alanya'da sürücülere maske ve sosyal mesafe denetimi
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Alanya'da sürücülere maske ve sosyal mesafe denetimi

Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri araçlarda maske ve sosyal mesafe denetimlerini sıklaştırdı.

Alanya'da sürücülere maske ve sosyal mesafe denetimi
20.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:17

Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri araçlarda maske ve sosyal mesafe denetimlerini sıklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeler çerçevesinde denetimlerini sürdüren Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçenin 7 farklı noktasında denetim yaptı. Ekipler, dışarı çıkması yasak olan yaş gruplarına yönelik kimlik kontrolü yaparken, sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılması konusunda uyarılarda bulundu. Kurallara uymayan, uyarıları da dikkate almayan kişilere ise 'Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası kesildi. Yetkililer denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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