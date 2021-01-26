Alanya'da sörf keyfi
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Alanya'da sörf keyfi

26.01.2021 10:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:40
Alanya'da sörf keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sörfçü, yağışın durmasıyla ortaya çıkan 3 metrelik dalgaları fırsat bilerek, sörf yaptı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir grup sörfçü, yağışın durmasıyla ortaya çıkan 3 metrelik dalgaları fırsat bilerek, sörf yaptı.  

Türkiye'nin özellikle doğu illerinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklığının 15, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü ilçede deniz dalga boyu ise 3 metreleri buldu. Çeşitli ilçelerden gelerek güneşli havayı ve dalgalı denizi fırsat bilenler sahilde zaman geçirerek sörf yaptı. Sörf tahtalarıyla kendilerini dalgalara bırakan bir grup sörfçü eğlenceli vakit geçirdi.

Dakikalarca sörf tahtasının üzerinde duran grup üyelerinden Hayri Yenialp, 2009 yılından beri dalga sörfü yaptığını belirtti. Yenialp, "Rüzgar sörf için çok güzel. Dağlarda kar var ama biz sıcaklığı 17 derece olan denize girip sörf yapıyoruz. Alanya ve yurtdışından gelen arkadaşlarımız da var. Alanya'nın kış güzelliğini böyle değerlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: Tourism Today

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