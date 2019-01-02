'Alanya'da sondaj başladı ikinci gemi de ocak ayında gelecek'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin,"Eskiden sismik gemilerimizle gidiyorduk ama şimdi artık platformumuz var. Birincisi geldi, başladı Alanya-1 bölgesinde.

'Alanya'da sondaj başladı ikinci gemi de ocak ayında gelecek'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin,"Eskiden sismik gemilerimizle gidiyorduk ama şimdi artık platformumuz var. Birincisi geldi, başladı Alanya-1 bölgesinde. İkincisi de ocak ayında geliyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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