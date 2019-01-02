'Alanya'da sondaj başladı ikinci gemi de ocak ayında gelecek'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin,"Eskiden sismik gemilerimizle gidiyorduk ama şimdi artık platformumuz var. Birincisi geldi, başladı Alanya-1 bölgesinde.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin,"Eskiden sismik gemilerimizle gidiyorduk ama şimdi artık platformumuz var. Birincisi geldi, başladı Alanya-1 bölgesinde. İkincisi de ocak ayında geliyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com