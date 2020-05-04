Alanya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 69 kişiye para cezası

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 69 kişiye 136 bin 150 lira ceza kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 69 kişiye 136 bin 150 lira ceza kesildi.

Kentte, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 3 gün boyunca güvenlik güçleri denetimler yaptı.

Denetimlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından yasağı ihlal ettikleri belirlenen 69 kişiye 136 bin 150 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA