Alanya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 69 kişiye para cezası
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Alanya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 69 kişiye para cezası

Alanya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 69 kişiye para cezası
04.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:46

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 69 kişiye 136 bin 150 lira ceza kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 69 kişiye 136 bin 150 lira ceza kesildi.

Kentte, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 3 gün boyunca güvenlik güçleri denetimler yaptı.

Denetimlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından yasağı ihlal ettikleri belirlenen 69 kişiye 136 bin 150 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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