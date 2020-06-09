Alanya'da siyam ikizleri mutluluğu... 3 yaşındaki siyam ikizlerine başarılı operasyon yakınlarını...
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Alanya'da siyam ikizleri mutluluğu... 3 yaşındaki siyam ikizlerine başarılı operasyon yakınlarını...

Alanya'da siyam ikizleri mutluluğu... 3 yaşındaki siyam ikizlerine başarılı operasyon yakınlarını sevindirdi Komşuları ellerinde büyüyen ve yaşamaz denen ikizlerin yolunu gözlüyor Antalya'nın Alanya ilçesinde 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel,...

09.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:32

Alanya'da siyam ikizleri mutluluğu... 3 yaşındaki siyam ikizlerine başarılı operasyon yakınlarını sevindirdi

Komşuları ellerinde büyüyen ve yaşamaz denen ikizlerin yolunu gözlüyor

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, aralık ayında gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da başarılı süren ameliyat ile birbirlerinden ayrılmasının ardından ikizlerin yarın Türkiye'de olacağının müjdeli haberini alan Alanya'daki yakınlarını sevince boğdu.

Alanya'da ev hanımı Fatma ile turizm sektöründe çalışan eşi Ömer Evrensel'in başlarından yapışık erkek ikiz bebekleri 21 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya gelmişti. Evrensel ailesinin tek yumurta ikizleri Derman ile Yiğit ameliyatları için 1 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra gönderildi. Buradaki hastanede yapılan tetkiklerin ardından ilk operasyon 14 Ocak'ta gerçekleştirildi. Ardından 28 Ocak'ta yapılan ameliyatta kafasından yapışık siyam ikizleri ayrıldı. İkizler ayrılma operasyonun ardından bir dizi ufak operasyon daha geçirerek bugün itibariyle de taburcu edilmesine karar verildi. Yarın hava yoluyla Türkiye'ye gelecekleri belirtilen ikizlerin bir sürede Ankara'daki hastanede fizik tedavi süreci olacağı öğrenildi.

"Sevinçle onları 4 gözle bekliyoruz"

Mutlu haberi alan baba Ömer Evrensel'in Alanya'daki iş arkadaşları ve komşuları sevinç yaşadı. Bir restoranda usta olarak çalışan baba Evrensel'in 7 yıllık mesai arkadaşı Hüseyin Sertaç Kılıç çok mutlu olduklarını aktardı. Bundan 2 sene önce iş arkadaşı Ömer Evrensel'in siyam ikizleri dünyaya geldiğini söyleyen Kılınç, "Tabii çok zorlu bir süreç yaşadılar, bu süreçte yanında olan devlet büyüklerimize ve sağlık personelleri yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2 gün önce yurda dönecekleri haberini aldık. Ondan dolayı ayrı sevinçle onları 4 gözle bekliyoruz. Tabii süreç uzun buraya geldikleri zaman nasıl adapte olacak o önemli. Hem maddi hem manevi o konuda da biz destek olacağız. Devlet büyüklerimizden bundan sonrada onları yalnız bırakmalarını temenni ediyorum. İnşallah bu süreçte yanında olan insanlar ilerleyen süreçte de yanında olurlar. Bizlerde komşuları ve işverenleri olarak yanlarında her zaman olacağız" dedi.

"Yüzde 90 yaşamayacağını söyledikleri bir süreç oldu"

Siyam ikizlerinin sağlıklı bir şekilde ayrıldıklarını ifade eden Kılınç, "Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Allah'a şükürler olsun. Emeği geçen doktorlara çok teşekkür ederim. Zorlu bir süreçti, yüzde 90 yaşamayacağını söyledikleri bir süreç oldu. Yoktan var etmek Allah'a mahsustur. İnanıyorum Allah'ın izniyle ikizler bundan sonraki süreçte de daha çok hayata tutunacaklar" diye konuştu.

"Çok mutluyuz söyleyecek bir şey bulamıyorum"

Evrensel ailesinin komşusu Fahriye Kılınç ise şunları söyledi: "Komşuyuz ama bir evde yaşıyor gibiyiz. O çocukların doğuşu bizi çok üzmüştü ama ayrılmaları, yürümeleri ve konuşmalarının haberini alınca çok mutlu olduk. Zaten giderlerken beni alkışlayıp 'babaanne babaanne' diyorlardı. Çok mutluyuz söyleyecek bir şey bulamıyorum. O çocukların ayrılışının nasıl bir şey olduğunu görmek istedim. Göstermeleri için yalvardım. Ayrılmış olduğu fotoğrafı gösterdiler, tarifsiz bir duygu anlatamam. İkizlerin tırtır gibi gidiş gelişleri aklıma geliyor nasıl olacak diye düşünüyordum sürekli. O halde gördüğüm zaman o gün hastalanıyordum ben. Çok mutluyuz Allah razı olsun, devletimizden ve bütün yardım eden insanlardan da. İkizleri o durumdan kurtardıkları için çok çok teşekkür ederiz. Gelmelerini dört gözle bekliyorum.

Alanya'da siyam ikizleri mutluluğu... 3 yaşındaki siyam ikizlerine başarılı operasyon yakınlarını...

Kaynak: İHA

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