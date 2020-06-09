Alanya'da siyam ikizleri mutluluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Alanya'da siyam ikizleri mutluluğu

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Aralık ayında gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da başarılı süren ameliyat ile birbirlerinden ayrılmasının ardından ikizlerin yarın Türkiye'de olacağının müjdeli haberini alan...

Alanya'da siyam ikizleri mutluluğu
09.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 15:41

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, Aralık ayında gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da başarılı süren ameliyat ile birbirlerinden ayrılmasının ardından ikizlerin yarın Türkiye'de olacağının müjdeli haberini alan Alanya'daki yakınlarını sevince boğdu.

Alanya'da ev hanımı Fatma (34) ile turizm sektöründe çalışan eşi Ömer Evrensel'in (45) başlarından yapışık erkek ikiz bebekleri 21 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya gelmişti. Evrensel ailesinin tek yumurta ikizleri Derman ile Yiğit ameliyatları için 1 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde gönderildikleri İngiltere'nin başkenti Londra gönderildi. Buradaki hastanede yapılan tetkiklerin ardından ilk operasyon 14 Ocak'ta gerçekleştirildi. Ardından 28 Ocak'ta yapılan ameliyatta kafasından yapışık siyam ikizleri ayrıldı. İkizler ayrılma operasyonun ardından bir dizi ufak operasyon daha geçirerek bugün itibariyle de taburcu edilmesine karar verildi. Yarın hava yoluyla Türkiye'ye gelecekleri belirtilen ikizlerin bir sürede Ankara'daki hastanede fizik tedavi süreci olacağı öğrenildi.

"Sevinçle onları 4 gözle bekliyoruz"

Mutlu haberi alan baba Ömer Evrensel'in Alanya'daki iş arkadaşları ve komşuları sevinç yaşadı. Bir restoranda usta olarak çalışan baba Evrensel'in 7 yıllık mesai arkadaşı Hüseyin Sertaç Kılıç çok mutlu olduklarını aktardı. Bundan 2 sene önce iş arkadaşı Ömer Evrensel'in siyam ikizleri dünyaya geldiğini söyleyen Kılınç, "Tabii çok zorlu bir süreç yaşadılar, bu süreçte yanında olan devlet büyüklerimize ve sağlık personelleri yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. 2 gün önce yurda dönecekleri haberini aldık. Ondan dolayı ayrı sevinçle onları 4 gözle bekliyoruz. Tabii süreç uzun buraya geldikleri zaman nasıl adapte olacak o önemli. Hem maddi hem manevi o konuda da biz destek olacağız. Devlet büyüklerimizden bundan sonrada onları yalnız bırakmalarını temenni ediyorum. İnşallah bu süreçte yanında olan insanlar ilerleyen süreçte de yanında olurlar. Bizlerde komşuları ve işverenleri olarak yanlarında her zaman olacağız" dedi.

"Yüzde 90 yaşamayacağını söyledikleri bir süreç oldu"

Siyam ikizlerinin sağlıklı bir şekilde ayrıldıklarını ifade eden Kılınç, "Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Allah'a şükürler olsun. Emeği geçen doktorlara çok teşekkür ederim. Zorlu bir süreçti, yüzde 90 yaşamayacağını söyledikleri bir süreç oldu. Yoktan var etmek Allah'a mahsustur. İnanıyorum Allah'ın izniyle ikizler bundan sonraki süreçte de daha çok hayata tutunacaklar" diye konuştu.

"Çok mutluyuz söyleyecek bir şey bulamıyorum"

Evrensel ailesinin komşusu Fahriye Kılınç ise şunları söyledi:

"Komşuyuz ama bir evde yaşıyor gibiyiz. O çocukların doğuşu bizi çok üzmüştü ama ayrılmaları, yürümeleri ve konuşmalarının haberini alınca çok mutlu olduk. Zaten giderlerken beni alkışlayıp 'babaanne babaanne' diyorlardı. Çok mutluyuz söyleyecek bir şey bulamıyorum. O çocukların ayrılışının nasıl bir şey olduğunu görmek istedim. Göstermeleri için yalvardım. Ayrılmış olduğu fotoğrafı gösterdiler, tarifsiz bir duygu anlatamam. İkizlerin tırtır gibi gidiş gelişleri aklıma geliyor nasıl olacak diye düşünüyordum sürekli. O halde gördüğüm zaman o gün hastalanıyordum ben. Çok mutluyuz Allah razı olsun, devletimizden ve bütün yardım eden insanlardan da. İkizleri o durumdan kurtardıkları için çok çok teşekkür ederiz. Gelmelerini dört gözle bekliyorum." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var Haber
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi Haber
Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor Haber
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Simit aldığı sırada, içinde eşi ve 2 çocuğunun bulunduğu otomobil cayır cayır yanmaya başladı
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
İstediği kızı ailesi vermeyen genç, arkadaşlarıyla birlikte kızın evini bastı
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sağ uyluk üst adalesinde ödem tespit edildi
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da...
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Fatih Terim, 'Artık para için çalışmak istemiyorum' sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Fatih Terim, "Artık para için çalışmak istemiyorum" sözleri nedeniyle Ryan Babel'i sildi
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Mustafa Şentop Musa Farisoğulları Şahin Şerifoğulları
Magazin Ebru Polat Hande Erçel Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Ayasofya Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Alanya'da siyam ikizleri mutluluğu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 15:42:29. #1.15#
title