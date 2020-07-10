Alanya'da sitenin güvenlik görevlilerine "silahlı tehdit" iddiasına tutuklama
Antalya'nın Alanya ilçesinde silahlı tehdit iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
10.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:18
Antalya'nın Alanya ilçesinde silahlı tehdit iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
Tosmur Mahallesi'nde gürültü tartışmasında oturduğu sitenin güvenlik görevlilerini silahla tehdit ettiği öne sürülen Koray A. (31), ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şaka yaptığını savunduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "silahlı tehdit" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA