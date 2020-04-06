Alanya'da sit alanında kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
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Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Alanya'da sit alanında kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

06.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:53
Alanya'da sit alanında kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde birinci derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 1'i yabancı uyruklu 4 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

İlçeye bağlı Beldibi Mahallesi Örentaş mevkisindeki birinci derece arkeolojik sit alanına 07 AAV 411 plakalı araçla gelerek kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Demirtaş Jandarma Karakoluna bağlı ekipler harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, sit alanında kazıya başlayan A.S. (27), E.K. (25), E.Y. (27) ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı A.A. (26) adlı şüphelileri suçüstü yakaladı. Kazı alanında yapılan incelemelerde 25 metre uzunluğunda kablo, 1 adet akü, patlayıcı madde ve elektrikli fünye ele geçirildi. El konulan kazı malzemeleriyle birlikte İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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