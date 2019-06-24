Alanya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre Alanya Toptancı Hali'nde Mustafa A. (53) ve Esat Barcın (44) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa A. yanında taşıdığı tabancayı çıkararak Esat Barcın'a doğru rastgele ateş açtı.

Bacağından ve omuzdan hafif şekilde yaralanan Esat Barcın olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Mustafa A, gözaltına alındı.

Kaynak: AA