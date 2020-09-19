Alanya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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Alanya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde Hasan Y.'nin yaşamını yitirdiği, Fatih S.'nin ise ağır yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan Hasan Y.'nin kardeşi A.Y. ve onun iş ortağı R.S.'nin işlemleri tamamlandı.

Alanya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı (2)
19.09.2020 20:23 | Son Güncelleme: 19.09.2020 20:27

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde Hasan Y.'nin yaşamını yitirdiği, Fatih S.'nin ise ağır yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları belirlenerek gözaltına alınan Hasan Y.'nin kardeşi A.Y. ve onun iş ortağı R.S.'nin işlemleri tamamlandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. tutuklanırken, R.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Burcu MUTLU
Burcu MUTLU
DHA Editörü
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