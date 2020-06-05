Alanya'da sıcak havada deniz keyfi Alanya'da sıcak havada deniz keyfiANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı tatilciler ile çocuklar plajlara akın etti.

Alanya'da sıcak havada deniz keyfi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerli ve yabancı tatilciler ile çocuklar plajlara akın etti. 0-18 yaş grubunun 6 saat sokağa çıkma izninin olması dolayısıyla plajlar cıvıl cıvıldı.

Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, eski günlerine geri döndü. Normalleşme süreciyle birlikte plajların serbest olmasının ardından Alanya'da sahiller dolmaya başladı. Bugün 14.00-20.00 saatleri arası 0-18 yaş grubunun da sokağa çıkma izninin olmasından dolayı Kleopatra Plajı eski günlerini aratmadı. Hava sıcaklığının 27 derece, deniz suyu sıcaklığının 22 derece, nem oranın yüzde 63 olduğu Alanya'da denizin keyfini çıkaran tatilciler ile çocuklar, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemlerini aldı. Şezlong aralıklarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilirken, sahile gelenlerin yeni normal hayata uyum sağladıkları gözlendi.

'ÖZGÜRLÜĞÜ HİSSETTİM'

Bugün 6 saatliğine dışarı çıkabilen çocuklar da denizin keyfini doyasıya çıkardı. 15 yaşındaki Mehmet Ali Şen, "Uzun süredir sokağa çıkamıyorduk. Bugün arkadaşlarla plan yaptık, sahile indik. İyiydi, hava güzel, gezmek için ideal, eğlenceli geçti. İnşallah bu süreç biter, durmadan çıkabiliriz. Çıkamadığım zaman sıkılıyordum, uzaktan izlemekten başka bir şey yapamıyordum. Evde oyun oynuyorum, oturuyorum, ders çalışıyorum sonra hepsinden sıkılmaya başlıyorum" dedi. Dışarı çıkabildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Şen, "İyi oldu, özgürlüğü hisseder gibi oldum" diye konuştu.

Alanya'da öğrenci olan 21 yaşındaki Dilay Şahin de sezonun açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Uzun süredir çok sıkılmıştık. Hemen geldik plajlara. Çok özlemiştik. Sezon da zaten geç açıldı. Mutluyuz, keyfimiz yerinde" dedi.

Kaynak: DHA