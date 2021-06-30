Alanya'da seyyarla mücadele için sivil zabıta timi kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alanya'da seyyarla mücadele için sivil zabıta timi kuruldu

Alanya'da seyyarla mücadele için sivil zabıta timi kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce, seyyar satıcı ve dilencilikle mücadele için motorize ekiplerin de yer aldığı sivil zabıta ekibi kuruldu.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nce, seyyar satıcı ve dilencilikle mücadele için motorize ekiplerin de yer aldığı sivil zabıta ekibi kuruldu.

Kent disiplinini sağlamak, vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmak adına Alanya Belediyesi tüm kadroları ile çalışmalarına devam ediyor. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, özellikle yaz döneminde sıklaşan seyyar satıcılık ve dilencilik faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla sivil zabıta timi kurdu.

Sivil ekipler seyyar satıcı ve dilencilere göz açtırmıyor

Seyyar satıcılık ve dilencilikle mücadele için sivil denetim dönemine geçen Alanya Belediye Zabıtası, ikişer kişilik 3 farklı sivil motorize zabıta timi oluşturdu. Bu ekipler, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte şehir merkezi, sahiller ve ana caddelerde seyyar satıcı ve dilencilere göz açtırmadan çalışmalarını yürütüyor.

Uzunsakal "7 gün 24 saat görev başındayız"

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, oluşturulan sivil zabıta timlerinin sürekli görev başında olduğunu belirtti. Müdür Uzunsakal, "Kentimizde yaşayan herkesin huzur ve güvenliği için 7/24 görevimizin başındayız. Oluşturduğumuz ekiplerle kent genelinde denetimlerimizi sürdürüp hem esnaflarımızın hakkını kolluyor, hem de vatandaşlarımızın huzurunu sağlıyoruz" dedi.

"Sahiller de sürekli denetim altında"

Müdür Uzunsakal, "Öte yandan seyyar ve dilencilikle mücadele için oluşturulan 3 ayrı motorize ekibin dışında sahillerin düzenlenmesi ve denetlenmesi için de oluşturduğumuz ayrı bir sivil motorize ekibimiz var. Onlar da görevinin başında Alanya için, Alanya'nın huzur ve güvenliği için çalışmaya devam ediyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Şevval Şahin Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Şenol Güneş Metin Oktay Emre Kocadağ Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Alanya'da seyyarla mücadele için sivil zabıta timi kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 13:44:39. #1.14#

title