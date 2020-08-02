Alanya'da seyir halindeki otomobil yandı Antalya'nın Alanya ilçesinde hareket halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil yandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hareket halindeyken motor bölümünden alev alan otomobil yandı. Araç sürücüsü olayı yara almadan atlattı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Şekerhane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen yabancı uyruklu sürücünün kiraladığı 07 AKL 617 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümü alev aldı. Bunun üzerine durdurup aracından inen sürücü çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç söndürüldü. Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası otomobilde hasar oluştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA