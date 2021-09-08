Alanya'da seyir halindeki motosiklette tehlikeli hareketler yapan sürücüye ceza
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Alanya'da seyir halindeki motosiklette tehlikeli hareketler yapan sürücüye ceza

Alanya'da seyir halindeki motosiklette tehlikeli hareketler yapan sürücüye ceza
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sürücünün motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir sürücünün motosikletiyle trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

İsmi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken yaptığı tehlikeli hareketler cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, sürücüye ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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