Alanya'da saksıda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı
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Alanya'da saksıda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

11.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:18
Alanya'da saksıda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli M.C'nin (36) evinde arama yaptı.

Aramalarda saksılarda 11 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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