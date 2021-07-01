Alanya'da sahte para operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte para operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte para operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu kimliği tespit edilen S.A'nın piyasaya sahte para süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, Alantur uygulama noktasında S.A'nın içinde bulunduğu aracı durdurdu.

Yapılan aramada, 52 adet 100 lira, 50 adet 20 lira ve 14 adet 200 lira olmak üzere 9 bin lira sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt