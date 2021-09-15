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Alanya'da sahte para operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alanya'da sahte para operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir adreste sahte para verileceği ihbarını alan polis, bahse konu adresteki 3 şahsı yakın takibe aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir adreste sahte para verileceği ihbarını alan polis, bahse konu adresteki 3 şahsı yakın takibe aldı. Şüpheli şahısların üzerinde ve ikametlerinde arama yapan ekipler, 29 bin 800 TL para ele geçirdi. 3 şahıs, Parada Sahtecilik suçundan adliyeye sevk edildi.

KOM Grup Amirliğince 14 Eylül Salı günü, Şekerhane Mahallesi Kaptanoğlu Sokak üzerinde bulunan bir adreste sahte para verileceği yönünde ihbar alındı. İhbarın üzerine belirtilen adreste şüpheli şahıslar M.A.M. (60), A.Ş. (49) ve M.K. (46) isimli 3 şahıs olduğu tespit edildi. Grup amirliği görevlilerince yapılan fiziki takip sonucu, şahısların cadde üzerinde bir kafede oturdukları görülmesi üzerine bir süre takip edildi. Şahıslardan M.A.M. masadan kalkarak bir yere gittiği ve bir süre sonra tekrar gelerek masaya oturduğu görüldü. Şahısların hareketleri adım adım takip edildi. Şüpheli hareketleri devam etmesi üzerine şahıslar yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan arama sonucu M.A.M. isimli şahıstan toplamda 29 bin 800 TL sahte para ele geçirildi. Olayla ilgili M.A.M., A.Ş. ve M.K isimli şahıslar 'Parada Sahtecilik' suçundan şüpheli olarak ifadeleri alındı. Şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacak. - ANTALYA

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