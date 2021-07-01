Alanya'da sahte para operasyonu
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Alanya'da sahte para operasyonu

Alanya'da sahte para operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 9 bin TL tutarında sahte para ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 9 bin TL tutarında sahte para ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçede piyasaya sahte para sürüleceği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takipte Alantur mevkiinde bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan şüpheli S.A. isimli kadın gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 14 adet 200 TL, 52 adet 100 TL ve 50 adet 20 TL olmak üzere toplam 9 bin lira tutarında sahte para ele geçilirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Parada sahtecilik' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Alanya'da sahte para operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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