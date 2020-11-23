Alanya'da sahiller tıklım tıklım

Yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk hava ile birlikte kar yağışı birçok bölgede hayatı felç ederken, hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde ise güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi ve güneş keyfi yaptı.

Yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk hava ile birlikte kar yağışı birçok bölgede hayatı felç ederken, hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Antalya'nın Alanya ilçesinde ise güneşli havayı fırsat bilen tatilciler denize girdi ve güneş keyfi yaptı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken, Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 23.2 derece, nem oranının ise yüzde 45 ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, Kasım ayının sonuna gelinmesine rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Güneşli havayı fırsat bilen tatilciler, dünyaca ünlü Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girerek güneşlenmenin keyfini çıkardı. Kumlara, şezlonglara uzanan turistler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Güneş banyosunun ardından kendilerini mavi sulara atan turistler, bol bol yüzdü. Bazı turistler ise sahil kenarında yürüyüş ve spor yaptı. Sahillerde oynayan çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

"Denize girmek çok güzel bir duygu"

İstanbul'dan Alanya'ya gelerek deniz keyfi yapan Tuğba Korum, denize girmenin çok keyifli olduğunu söyledi. Korum, "Şu anda turistlerde deniz keyfi yapıyor. Şehrimizin bu yöndeki güzellikleri harika ve denize girmek çok güzel bir duygu. Cennet gibi burası ve çok güzel bir yer. İstanbul'da yaşamama rağmen sürekli buraya geliyorum. Korona virüs tedbirleri kapsamında da burası çok iyi bir yer. Alanya'ya gelecek olanlar gönül rahatlığıyla gelebilir" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı