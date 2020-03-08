Alanya'da sahiller doldu
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Kleopatra, Alanya, Güncel

Alanya'da sahiller doldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sıcak hava etkisini gösterirken, yerli halk ve turistler sahile akın etti.

08.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:50
Alanya'da sahiller doldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sıcak hava etkisini gösterirken, yerli halk ve turistler sahile akın etti. Turistler denize girmeyi tercih ederken, yerli halk ise plajda güneşlendi.

Alanya'da mart ayıyla birlikte hava sıcaklığı 19-20 dereceleri görürken, yerli halk ve turistler de güneşli havanın keyfini çıkarıyor. Hafta sonu güneşli havanın turistler denize girdi. Yerli halk ise Kleopatra Plajı'nda güneşlenirken, çocuklar sahilde oyunlar oynadı.

'TATİLE GELDİM, ÇOK BEĞENDİM'Neredeyse 12 ay güneşli havanın hakim olduğu Alanya'ya diğer şehirler ve yurt dışından da çok sayıda vatandaş gelerek yaşamayı tercih ediyor. 3 ay önce İstanbul'dan gelerek Alanya'ya yerleşen Erkut Erkan, kısa süre önce tatile geldiğini ve çok beğendiğini, buraya yerleşmeye karar verdiğini söyledi. Erkan, "Tatile geldikten sonra burada yaşama kararı aldım. Çok beğendim burayı. Şimdi ise güneşleniyoruz. İstanbul'da bazı akrabalarımız var, telefonlaşıyorum. Onlar kışlık kıyafetlerle dolaşırken, ben güneşin tadını çıkarıyorum" dedi.Alanya'nın en çok sosyal yaşamını beğendiğini aktaran Erkan, "İnsanları çok sevecen, sıcakkanlı. Kleopatra Plajı'ndayız, herhalde dünyanın en iyi 7 plajından biri. Geldik, tadını çıkarıyoruz. Yaşamak da tadını çıkarmak kadar keyifli olacaktır umarım" diye konuştu.

Alanya'da güneşli havanın perşembe günü yerini yağmura bırakacağı kaydedildi.


Kaynak: DHA

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Manşet

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