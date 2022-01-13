Alanya'da sağanakla derelerden denize taşınan odun ve kütükler kıyıya vurdu - Haberler
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Alanya'da sağanakla derelerden denize taşınan odun ve kütükler kıyıya vurdu

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanakla derelerin denize sürüklediği kütük ve odun parçaları sahile vurdu.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanakla derelerin denize sürüklediği kütük ve odun parçaları sahile vurdu.

İlçe genelinde etkili olan sağanak ve fırtına, özellikle Oba Çayı ve Dim Çayı'ndan odun ve kütükleri denize taşıdı.

Derelerin denize taşıdığı odun ve kütük parçaları dalgalarla kıyıya vurdu.

Özellikle Tosmur, Kestel ve Oba sahillerine vuran odun ve kütük parçaları, ilçede yaşayan bazı vatandaşlarca yakacak veya dekor malzemesi olarak kullanılmak üzere toplandı.

Alanya'da sağanakla derelerden denize taşınan odun ve kütükler kıyıya vurdu

Alanya'da sağanakla derelerden denize taşınan odun ve kütükler kıyıya vurdu

Alanya'da sağanakla derelerden denize taşınan odun ve kütükler kıyıya vurdu

Alanya'da sağanakla derelerden denize taşınan odun ve kütükler kıyıya vurdu

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AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri

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