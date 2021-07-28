Alanya'da safari araçları denetlendi, belgesiz olanlar trafikten men edildi
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Alanya'da safari araçları denetlendi, belgesiz olanlar trafikten men edildi

Alanya'da safari araçları denetlendi, belgesiz olanlar trafikten men edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan safari kazasının ardından denetimler sıklaştırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan safari kazasının ardından denetimler sıklaştırıldı. İçinde yaklaşık 40 yolcu bulunan 4 safari aracı B2 belgeleri olmadığı için trafikten men edilirken turistler otobüslerle otellerine gönderildi.

Alanya ilçesine bağla Arap Koyu mevkiinde geçtiğimiz hafta kontrolden çıkıp devrilen safari aracında 1 kişinin ölümü ve 9 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından safari araçları denetlendi. Bugün yapılan denetimlerde içinde yaklaşık 40 turist bulunan 4 safari aracı durdurularak B 2 belgesi olmadığı için 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Araçlar çekicilere yüklenerek emniyet otoparkına çekilirken turistler ise saatlerce yol kenarında kendilerini alacak olan otobüsleri beklediler.

Turistler otobüse bindirilerek otellerine götürülürken, safari turu yapan işletmeciler duruma tepki gösterdi. B2 belgesinin şehirler arası otobüsler için zorunlu olduğunu safari yapan araçlar için zorunluluk olmadığını ileri süren işletmeciler uygulamanın turistleri mağdur ettiğini savundu. Trafik polisleri ise işletmecilerle görüşerek şikayetlerini ilgili makamlara yapmalarını tavsiye ettiler. - ANTALYA

Alanya'da safari araçları denetlendi, belgesiz olanlar trafikten men edildi
Alanya'da safari araçları denetlendi, belgesiz olanlar trafikten men edildi
Alanya'da safari araçları denetlendi, belgesiz olanlar trafikten men edildi
Alanya'da safari araçları denetlendi, belgesiz olanlar trafikten men edildi
Alanya'da safari araçları denetlendi, belgesiz olanlar trafikten men edildi
Alanya'da safari araçları denetlendi, belgesiz olanlar trafikten men edildi
Alanya'da safari araçları denetlendi, belgesiz olanlar trafikten men edildi
Alanya'da safari araçları denetlendi, belgesiz olanlar trafikten men edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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