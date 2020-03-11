Alanya'da ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi
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Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Alanya'da ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

11.03.2020 20:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:41
Alanya'da ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipleri yaptıkları çalışmalarda Avsallar Mahallesi'nde durumundan şüphe duydukları 07 CMG 79 plakalı otomobili durdurdu. Bunun üzerine arama yapan polis aracın motor kısmındaki hava filtresi kapağının içerisine zulalanmış vaziyette 70 gram esrar maddesi ele geçirirken, sürücüsü Mehmet Y.(37) gözaltına alındı. Şüphelinin aynı mahalledeki adresinde de arama yapan ekipler, 5 gram esrar, 25 gram kenevir tohum, ruhsatsız tabanca ve şarjöre takılı vaziyette 3 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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