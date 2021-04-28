Alanya'da polisten sahte alkol operasyonu
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Alanya'da polisten sahte alkol operasyonu

Alanya'da polisten sahte alkol operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 141 litre sahte alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 141 litre sahte alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir apartman dairesinde sahte içki üretildiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 141 litre sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan 4 şişe aroma ele geçirilirken, olayla ilgili ev sahibi İ.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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