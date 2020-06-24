Alanya'da polisten iş yerine kumar baskını
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Alanya'da polisten iş yerine kumar baskını

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir iş yerine düzenlediği baskında kumar oynattığı iddia edilen 1 kişi ile kumar oynayan 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirildi.

Alanya'da polisten iş yerine kumar baskını
24.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:23

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir iş yerine düzenlediği baskında kumar oynattığı iddia edilen 1 kişi ile kumar oynayan 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirildi.

Alanya'nın Şekerhane Mahallesi'ndeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese dün saat 22.30 sıralarında baskın düzenleyen ekipler kumar oynattığı iddia edilen 1 kişi ile kumar oynayan 4 şüpheli gözaltına aldı. Baskında kumardan elde edildiği öğrenilen 380 TL ile çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirildi. Kumar oynadığı iddia edilen 4 kişiye idari para cezası uygulanırken, 1 kişi hakkında ise kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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