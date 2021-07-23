Alanya'da plajlar ve otoparklar da doldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde nüfus yaklaşık 5 kat arttı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde nüfus yaklaşık 5 kat arttı. Yoğunluğun yaşandığı ilçede bazı tatilciler araçlarında konaklamayı, bazıları da sahil kıyısında kamp kurmayı tercih etti. Belediye ekipleri park ve bahçelerde yatan, sahillerde çadır kurarak görüntü kirliliği oluşturanlara müdahale etti.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Alanya'da nüfus, 340 binden 1,5 milyona çıktı. İlçede hava sıcaklığı 36 derece, nem oranı yüzde 55 olarak ölçülürken, tatilciler kendilerini sahillere attı. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki İncekum Mahallesi de çevre il ve ilçelerden gelen tatilcilerin en çok tercih ettiği noktalardan biri oldu. Özellikle yerli tatilcilerin uğrak noktası İncekum'da sahilde ve otoparklarda adım atacak yer kalmadı. Günübirlik İncekum'a gelen tatilciler boş alanlara park ettikleri araçlarında konaklayıp, sahil yakınında çadır kurarak denize girdi.

BELEDİYE MÜDAHALE EDİP, KALDIRTTI

İlçe merkezinde de benzer görüntüler yaşanırken, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı tatili boyunca bu bölgelerde denetimlerini aralıksız sürdürdü. Zabıta ekipleri artan nüfus yoğunluğuyla birlikte kent genelinde park ve bahçelerde yatan, sahillerde çadır kurarak görüntü kirliliği oluşturanlara müdahale etti. Kamu düzenini bozanlara ise Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu