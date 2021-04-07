ALANYA'DA PLAJLAR DOLDU TAŞTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ALANYA'DA PLAJLAR DOLDU TAŞTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli yabancı birçok turist güzel havayı fırsat bilerek plajlara gitti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli yabancı birçok turist güzel havayı fırsat bilerek plajlara gitti. 2 gün süren yağışlı havanın ardından hava sıcaklığının yükseldiği ilçede plajlar doldu.

Alanya'da hava sıcaklığı 24 derece, deniz suyu sıcaklığı 18 derece ve nem oranı yüzde 56 olarak ölçülürken, ilçenin dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajları tatilcilerle doldu. İlçede 2 gün boyunca etkisini gösteren yağışlı hava yerini güneşli havaya bırakırken, yerli yabancı birçok turist sahillere gelerek güzel havanın tadını çıkardı. Güneşlenen ve denize giren tatilcilerin yanı sıra bazı turistler de çocukları ve evcil hayvanlarıyla denizin keyfini sürdü.

'ALANYA CENNET'

Almanya'dan Alanya'ya ailesiyle tatile gelen 44 yaşındaki Yasemin Can, Alanya'yı çok beğendiğini dile getirirken, "Soğuklardan kaçtık, Almanya'da şu an kar yağıyor. Alanya cennet. Güneş, deniz her taraf çok güzel. İnsanlar fıkır fıkır çok güzel yani" dedi.

'TÜRKİYE, AVRUPA'YI ÇOKTAN GEÇMİŞ'

Türkiye'de koronavirüsle ilgili alınan tedbirlerden de çok memnun olduklarını söyleyen Can, "Çok güzel tedbirler. Öyle güzel tedbirler almışlar ki ben Almanya'da bile görmedim. Çok şaşırdık gerçekten çünkü oradan başka söylüyorlar. Türkiye Avrupa'yı geçmiş. Hiçbir şeyden korkmadan gelsin herkes. Yapabilecekleri en güzel şey, buraya gelmeleri" diye konuştu.

ALANYA'DA PLAJLAR DOLDU TAŞTI
ALANYA'DA PLAJLAR DOLDU TAŞTI
ALANYA'DA PLAJLAR DOLDU TAŞTI
ALANYA'DA PLAJLAR DOLDU TAŞTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hande Erçel Demet Akalın Bahar Candan
Spor Diego Ozan Tufan Hakan Kutlu Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ALANYA'DA PLAJLAR DOLDU TAŞTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:19:00. #1.15#
title