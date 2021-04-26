ALANYA'DA PLAJLAR CIVIL CIVIL
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ALANYA'DA PLAJLAR CIVIL CIVIL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcakların iyiden artmasıyla plajlar dolmaya başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sıcakların iyiden artmasıyla plajlar dolmaya başladı. Yerli yabancı birçok turist güzel havanın tadını denizde yüzerek çıkardı.

Alanya'da hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı 19 derece ve nem oranı yüzde 70 olarak ölçülürken, yerli yabancı birçok turist plajlara akın etti. Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen turistler, güzel havanın tadını, denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde halen soğuk havanın etkisi devam ederken Alanya'da yazı andıran görüntüler oluştu.

'ALANYA'DA OLMAYI ÇOK SEVİYORUM'

Belarus'tan Alanya'ya tatile gelen Alisa Avsarova (32), ilçeyi çok beğendiğini dile getirirken, Burada olmayı çok seviyorum. Burası benim çok hoşuma gidiyor. Belarus'a hala kar yağıyor. Orası halen çok soğuk. Orası 7 derece, çok rüzgarlı. Burası çok güzel ve sıcak dedi.

'KENDİMİ DE BURADA GÜVENDE HİSSEDİYORUM'

Türkiye'deki koronavirüs tedbirlerinin de gayet iyi olduğunu belirten Avsarova, Ben koronavirüs olmaktan korkmuyorum. Kendimi çok iyi koruyorum. Burada her şeyin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Burada kendimi güvende hissediyorum. Herkesin de buraya gelmesini tavsiye ediyorum diye konuştu.

ALANYA'DA PLAJLAR CIVIL CIVIL
ALANYA'DA PLAJLAR CIVIL CIVIL
ALANYA'DA PLAJLAR CIVIL CIVIL
ALANYA'DA PLAJLAR CIVIL CIVIL

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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