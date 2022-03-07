Alanya'da pedallar Dünya Kadınlar Günü için döndü

Alanya'da kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar günü öncesinde farkındalık oluşturmak için "Kadınlar Özgürlüğe Pedallıyor" sloganıyla pedal çevirdi. 6 Mart Pazar günü İskele Şelale Meydanı'nda başlayan tur Öğretmenler Evi Önünde son buldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye Bisiklet Federasyonu, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi işbirliğiyle bisiklet yarışı düzenlendi. Yarışlara 4 kategoride 100'ün üzerinde kadın katıldı.

Alanya'nın yetiştirdiği sporcu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Yol Bisikleti İlk Kadın Teknik Kurul Üyesi olan İrem Arslan "Dünya Kadınlar günü dolayısıyla bir bisiklet yarışı ve farkındalık turu düzenledik. Federasyon olarak ilk kez yaptığımız bir organizasyon. İlk defa Alanya'da böyle bir şey olması benim için hem heyecan verici hem de gururlandırıcı bir şey" dedi. - ANTALYA