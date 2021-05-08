Alanya'da pazar yerleri kontrollü bir şekilde açıldı
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Alanya'da pazar yerleri kontrollü bir şekilde açıldı

Alanya'da pazar yerleri kontrollü bir şekilde açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ülke genelinde olduğu gibi Antalya'nın Alanya ilçesinde de halk pazarları, korona virüs tedbirleri çerçevesinde kontrollü şekilde açıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Antalya'nın Alanya ilçesinde de halk pazarları, korona virüs tedbirleri çerçevesinde kontrollü şekilde açıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında pazarcı esnafı bugün sabah itibariyle tezgahlarını açtı. 17 günlük kısıtlama döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyveyle fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin veriliyor. Pazarcılar tedbirler kapsamında tezgahlarını 3 metre arayla açarken, zabıta ve polis ekipleri de pazara gelen vatandaşların ateşlerini ölçerek, maske kontrolü yaptı.

Pazar esnafına poşet ve etiket dağıtımı yapıldı

Alanya'nın 8 farklı noktasında pazar yerleri korona virüs tedbirleri alınarak açıldı. Vatandaşlar sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat ederek pazar alışverişlerini yaparken, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de pazarcılara alışveriş poşetleri ve fiyatları yazabileceği etiketler dağıttı.

Gazetecilere açıklama yapan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, "Bugün Alanya'da kurulan semt pazarlarımızda hem üreticilerimize pazar poşeti dağıtımı yaptık hem de üreticilerimizin fiyat listesini yazabilmeleri için etiket dağıtımı gerçekleştirdik. Biz devlet büyüklerimizden semt pazarlarının açılmasıyla ilgili talepte bulunmuştuk. Değerli büyüklerimiz Cumartesi günleri semt pazarlarının kontrollü bir şekilde açılmasını kararlaştırdılar. Bu karardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Arife günü de pazar yerlerinin açılmasını istiyoruz"

Zincir marketlerin fiyat etiketlerini bugün düşürmesi konusunda konuşan Başkan Göktepe, "Bugün buraya gelmeden önce zincir marketleri dolaştık. Oradaki fiyat durumuna baktık. Bugün fiyatları dip yapmışlar. En alt düzeyden satıyorlar. 3 gün önce gittiğimizde çok daha fahiş fiyatlar vardı. Bugün pazarda vatandaşlarımıza satılan domates halde 3,5 TL. Kontrollü bir şekilde hem tüketicilerin mağdur olmaması açısından hem de üreticilerimizin ürünü para etsin diye ben kıymetli devlet büyüklerimden arife günü de pazar yerlerinin açılmasını rica ediyorum. Biz bunu yapmazsak yine zincir marketlerde çok ciddi fahiş fiyatlarla ürün satışı olacak. Sonrasında kapalı alanda tüketiciler zincir marketlerden alışveriş yapmaya gidecekler. Buda korona virüsün daha hızlı yayılmasını sağlayacaktır. Biz üreticiler olarak çalışıyoruz üretiyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde kalsınlar. Kurallara uyalım sonrasında zaten çok güzel bir bayram olacak" dedi. - ANTALYA

Alanya'da pazar yerleri kontrollü bir şekilde açıldı
Alanya'da pazar yerleri kontrollü bir şekilde açıldı
Alanya'da pazar yerleri kontrollü bir şekilde açıldı
Alanya'da pazar yerleri kontrollü bir şekilde açıldı
Alanya'da pazar yerleri kontrollü bir şekilde açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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