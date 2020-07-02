Alanya'da park halindeki otobüs yandı ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir otelin servis otobüsü park halindeyken yanmaya başladı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir otelin servis otobüsü park halindeyken yanmaya başladı. Kullanılamaz hale gelen otobüs itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü.

Alanya'nın Avsallar Mahallesi Okul Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında bir otele ait 07 C 32642 plakalı servis otobüsü, park halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Yangın bir anda otobüsün tamamını sararken, olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ekiplerin çalışmasıyla yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Servis otobüsü yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA