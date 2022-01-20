Alanya'da özel çocuklara kamyonla kar servisi

ALANYA, ANTALYA (AA) - Alanya'da özel eğitim gören çocuklar, belediye ekiplerince yüksek kesimlerden kamyonlarla bulundukları anaokuluna taşınan karla, kışın keyfini yaşayıp kar topu oynadı.

Alanya Belediyesi ekiplerince toplanan 3 kamyon kar, zihinsel engelli ve otizmli öğrencilerin bulunduğu Alanya Özel Eğitim Anaokulu'nun bahçesine taşınarak, meydana döküldü.

Burada kar topu oynayıp, kardan adam yapan çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklara zaman zaman öğretmenler ve aileleri de katıldı. Çocuklar, aileleri ve öğretmenleriyle, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Alanya Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Serkan Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada sahil kesiminde kar yağışı olmadığını söyledi.

Çocukların karla tanışmasını istediklerini anlatan Aktaş, "Bizim çocuklarımız özel çocuklar. Karne gününden önce eğlenmesi için böyle bir etkinlik düzenledik. Alanya Belediyesi bize destek sağladı. Onlara da teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın çok eğlendiğini ve mutlu olduklarını gördük. İyi ki böyle bir etkinlik yapmışız. Özel çocuklarımızın hayatına dokunmak bizim için çok önemli. Onların bir gülümsemesi tüm dünyaya bedel." diye konuştu.

Özel okuldaki öğretmen annesinin yanına gelerek kar topu oynayan öğrenci Nur Özdemir ise daha önce hiç kar görmediğini belirterek, "Burası çok güzel. Bayağı ıslandım. Çok soğuk burası. Ayaklarım çok üşüyor ama güzel." dedi.