Alanya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Alanya'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
10.08.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:20
Alanya'da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Murat Berkay Altun'un (18) kullandığı 07 KAY 20 plakalı motosiklet, Kargıcak Mahallesi D-400 kara yolunda Ümmühani E'nin (35) idaresindeki 07 HBP 67 plakalı otomobille çarpıştı.
Motosikletten savrulan Altun, ağır yaralandı.
Altun, 112 Acil Servis ekibinin müdahalesinin ardından Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA