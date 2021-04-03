Alanya'da otomobil servisinde tabanca üretildiği iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir otomobil servisinde tabanca üretildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir otomobil servisinde tabanca üretildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil servisinde tabanca imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 6 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca parçası, çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheli A.E. ve D.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt