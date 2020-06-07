Alanya'da otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 5 yaralı
Alanya ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
07.06.2020 13:49 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:49
Alanya ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tahir K. idaresindeki 42 ABD 313 plakalı otomobil, Okurcalar Mahallesi D-400 Karayolu'nda Erkal Hasgül yönetimindeki 38 KB 635 plakalı park halindeki kamyonete çarptı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki yolcular Fatih A, Muhammet A. ve Fatih I. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA