ALANYA'DA OTO HIRSIZLARI TUTUKLANDI - Haberler
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ALANYA'DA OTO HIRSIZLARI TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobillerden akü ve teyp çalan 4 şüpheli tutuklandı.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobillerden akü ve teyp çalan 4 şüpheli tutuklandı.

Alanya'da çeşitli tarihlerde otomobillerin akü ve teyplerinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelileri takip eden ekipler geçen cumartesi günü baskın yaptı. Şüpheliler Cumhuriyet mahallesindeki bir otomobilde yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli Asayiş Büro Amirliği'nde ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

ALANYA'DA OTO HIRSIZLARI TUTUKLANDI

ALANYA'DA OTO HIRSIZLARI TUTUKLANDI

ALANYA'DA OTO HIRSIZLARI TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Alanya, Güncel, Haberler

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