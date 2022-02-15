ALANYA'DA OTO HIRSIZLARI TUTUKLANDI

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde otomobillerden akü ve teyp çalan 4 şüpheli tutuklandı.

Alanya'da çeşitli tarihlerde otomobillerin akü ve teyplerinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelileri takip eden ekipler geçen cumartesi günü baskın yaptı. Şüpheliler Cumhuriyet mahallesindeki bir otomobilde yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheli Asayiş Büro Amirliği'nde ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.