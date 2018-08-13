Alanya'da Otluk Alanda Yangın

Alanya'da Otluk Alanda Yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otlukta çıkan yangında, 8 dönüm alan zarar gördü.

Alanya'da Otluk Alanda Yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otlukta çıkan yangında, 8 dönüm alan zarar gördü.

Mahmutlar Mahallesi kırsalında boş arazideki otlukta çıkan yangın kısa sürede ilerledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye aracı, yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangının yaklaşık 8 dönüm alanda etkili olduğu belirtildi.

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