Haberler

Alanya'da otelin kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu

Alanya'da otelin kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde henüz faaliyete başlamamış olan bir otelin kazan dairesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde henüz faaliyete başlamamış olan bir otelin kazan dairesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Konaklı Mahallesi Arıkan Sokak üzerinde bulunan ve henüz faaliyette bulunmayan bir otelin kazan dairesinde saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otelin kazan dairesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatemiyoun Tugayı, Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti

Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor

Orta Doğu'daki savaş ülkenin kalbini de vurdu! Büyük kriz kapıda
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

Yeni lidere Çin'den ilk yorum
Fatemiyoun Tugayı, Mücteba Hamaney'e bağlılık yemini etti

Savaşın seyrini değiştirecek adım
Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara 'Evinizde kalın' uyarısı

Arap ülkesi alarma geçti! Vatandaşlara "Evinizde kalın" uyarısı
Evleneceği adamın sosyal medyada yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti

Evleneceği adamın yaptığı yorumu okuyunca düğünü iptal etti