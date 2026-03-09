Haberler

Alanya'da otelin kazan dairesinde çıkan yangın korkuttu

Antalya'nın Alanya ilçesinde henüz faaliyete başlamamış olan bir otelin kazan dairesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Konaklı Mahallesi Arıkan Sokak üzerinde bulunan ve henüz faaliyette bulunmayan bir otelin kazan dairesinde saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otelin kazan dairesi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

