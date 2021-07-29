Alanya'da orman yangını kontrol altına alındı
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Alanya'da orman yangını kontrol altına alındı

Alanya'da orman yangını kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesi Yeniköy Çakallık mevkiinde 2 ayrı yerde çıkan orman yangını 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Yeniköy Çakallık mevkiinde 2 ayrı yerde çıkan orman yangını 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına iki helikopter 5 arazöz ve çok sayıda itfaiye aracı katıldı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "2021 tarihinde Alanya ilçemizde çıkan orman yangını ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." denildi.

-İHA-

Alanya'da orman yangını kontrol altına alındı
Alanya'da orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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