Alanya'da orman yangını (2)
KONTROL ALTINDAAntalya'nın Alanya ilçesine bağlı Türkler Mahallesi'nin kırsal bölgesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINDA
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Türkler Mahallesi'nin kırsal bölgesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangının yaklaşık 1 dönüm alanda etkili olduğu belirtilirken, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: DHA
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