ALANYA'DA ORMAN YANGINI
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ALANYA'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında yaklaşık 7 dönüm alan zarar görürken, Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, 5-6 gün vatandaşları dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu. Alanya'ya bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında bilinmeyen sebeple ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirirken, olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiyesi ve Alanya İlçe Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler geldi. Yangına Manavgat ve Alanya'dan gelen 2 helikopter, 7 arazöz, 3 itfaiye ve 33 personel müdahale ederken, yaklaşık 1 saat süren yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği alanda yaklaşık 7 dönümlük arazi zarar gördü.Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez, vatandaşları 5-6 gün tarla temizliğinde dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

ALANYA'DA ORMAN YANGINI
ALANYA'DA ORMAN YANGINI
ALANYA'DA ORMAN YANGINI
ALANYA'DA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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