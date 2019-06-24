Alanya'da orman yangını

Alanya'da orman yangını

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Demirtaş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine yangına bir helikopter, 5 arazöz, 3 itfaiye aracı, bir su tankeri ve 30 işçiyle müdahale edildi.
Yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Yangında bazı hayvanlar da telef oldu.

Kaynak: AA
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