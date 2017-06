Alanya'da Orman Yangını 10 Hektarda Etkili, Arazöz Alevlerin Ortasında Kaldı (5)

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ ÜZMEZ: MÜCADELE DEVAM EDİYOR



Alanya'da çıkan orman yangınıyla ilgili açıklama yapan Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez, yangının saat 10.00 sıralarında başladığını belirtirken, ekiplerin 10.15'te yangına müdahaleye başladığını söyledi. Yangına, 4 uçak, 8 helikopter, 45 arazöz, 6 dozer, 30 mühendis, 200 orman işçisinin mücadele ettiğini anlatan Üzmez, "Yaklaşık 12.30 civarında etrafını çevirdik. Ancak 13.00 civarında, saatte 55 kilometreyle ters bir rüzgar anafor oluşturdu, etrafındaki bir itfaiyemizi yakarak, bir işçimizi yakarak o bölgede yangın tekrar patladı. Yaralı işçimizin sağlık durumu iyi. Yaralı başka arkadaşımız yok. Rüzgar halen devam ediyor. Türkiye'nin bütün ekiplerini buraya sevk ettik. Türkiye çok sıcak, mevsim normallerinin üzerinde. Bugün 13'üncü yangına müdahale ediyor. Birçok yerde yangınlarımız var. Mücadele devam ediyor. Antalya'daki yangında can veya mal güvenliği açısından bir risk yok" dedi.



'KAÇIN TALİMATI YOK, ARKADAŞLARIMIZ YANMA PAHASINA ÇALIŞIYOR'



Yangının yerleşim yerlerine ulaşması riskini bertaraf ettiklerini ve yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini kaydeden İsmail Üzmez, hava kararmadan bunu başarmaya çalışacaklarını vurguladı. Alanya'daki yangınla ilgili basında çıkan orman işçilerine 'kaçın' talimatı verildiğiyle ilgili haberlere de tepki gösteren İsmail Üzmez, "Bizim arkadaşlarımız yanma pahasına kaçmamıştır. Bunu da düzeltmem gerekiyor. Vatandaşımızın burnu kanamasın, canına, malına zarar gelmemesi için çalışıyoruz" diye konuştu.



'BÜTÜN GÜCÜMÜZLE MÜDAHALE EDİYORUZ'



Bölgenin açık alan olduğunu ve rüzgarın her şeyi etkileyebileceğine işaret eden İsmail Üzmez, şöyle dedi:



"Yanıcı materyal çok. Rüzgar, nem bunları etkileyecek. Rüzgar 50 kilometre/saat, nem yüzde 19'larda. Önlemler alıyoruz. Can siperane çalışmalarımız devam ediyor. Cana ve mala zarar gelmemesi için önlemimiz var. 3 köyün önünde herhangi bir ev, bağ, bahçe yanmasın, herhangi bir insana zarar gelmemesi için tedbir aldık. Bu yangını yavaş yavaş kontrol altına alma çalışmalarımız sürüyor. Sonuçta açık alan, bir anafor yangını başka bir alana taşıyabilir. Sabaha kadar ekiplerimiz çalışacak. 2 hafta çok sıcak mevsim normallerini çok üzerinde. Vatandaşlarımız ormana, bağa, bahçeye yakın yerde ateş yakmasın. Yanan ateşin yüzde 90'ı insan kaynaklı. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. İnsanımızın da bu konuda tedbirli olması lazım. Bugün sabah 10'da yakılan bir ateşe biz bütün gücümüzle müdahale ediyoruz."



Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez vatandaştan ormanlık alanda gördükleri duman veya yangını derhal Alo 177 Orman Yangın Hattı'na bildirmesini de isterken, "Bizim gözümüz, kulağımız olurlarsa daha başarılı oluruz" dedi.



VALİ KARALOĞLU: DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ



Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Alanya'daki yangının zor bir yangın olduğunu söyledi. Rüzgarın çok olması, kolay yanan kızılçam cinsi ağaçların yanması ve havanın kurak olmasının yangını zorlaştırdığını aktaran Vali Karaloğlu, devletin tüm imkanlarının söndürme çalışmaları için seferber edildiğini anlattı. Yangın bölgesinde 20'ye yakın evin tedbir amacıyla boşaltıldığını kaydeden Vali Karaloğlu, can kaybı ve yaralanma olmadığını belirtti.