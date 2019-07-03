Alanya'da orman yangını (1)
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına, karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Alanya'nın kırsal bölgesindeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü personelinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangının büyümeden söndürülmesine çalışılıyor.
- Antalya
Alanya'nın kırsal bölgesindeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü personelinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangının büyümeden söndürülmesine çalışılıyor.
- Antalya
Kaynak: DHA
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